ATP Eastbourne, Taylor Fritz in semifinale dopo il doppio turno. Eliminato Mensik

Definiti i qualificati alle semifinali dell’ATP250 di Eastbourne. Sull’erba britannica, prestazione degna di nota per Taylor Fritz. Il californiano ha dovuto affrontare un doppio turno, ovvero la prosecuzione del match interrotto ieri con il brasiliano Joao Fonseca e poi la sfida per i quarti di finale con il connazionale Marcos Giron.

Il n.5 ATP l’ha spuntata di esperienza contro il sudamericano (n.57 del mondo) con lo score di 6-3 6-7 (5) 7-5. Sempre in tre parziali c’è stata l’affermazione contro Giron (n.46 del ranking): 7-5 4-6 7-5 per Fritz. Una prova di grande consistenza e in semifinale ci sarà l’incrocio con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.6 del seeding). L’iberico ha battuto il ceco Jakub Mensik (n.17 del ranking) con lo score di 6-4 7-5. Ottimo match di Davidovich Fokina e si prospetta una bella partita con lo statunitense.

Nell’altra semifinale si ritroveranno il francese Ugo Humbert e l’altro americano Jenson Brooksby. Il transalpino (n.20 del ranking) ha battuto il britannico Billy Harris (n.142 ATP) col punteggio di 7-6 (4) 6-1. Una sfida in cui il tie-break del primo parziale è stato decisivo, dal momento che poi Humbert ha letteralmente dilagato.

Netta la vittoria di Brooksby (n.149 del ranking) contro il padrone di casa, Daniel Evans (n.170 del mondo): 6-2 6-3 in favore del tennista degli States, bravo a disinnescare tutte le variazioni di ritmo del tennista del Regno Unito.