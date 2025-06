ATP Eastbourne, Mattia Bellucci approda al tabellone principale di Eastbourne: sconfitto Chun Hsin Tseng in due set

Finalmente una buona notizia per Mattia Bellucci. Il n.72 del ranking ha sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP250 di Eastbourne il cinese di Taipei Chun Hsin Tseng (n.96 del mondo) in maniera piuttosto netta, col punteggio di 6-2 6-1 in 62′ di gioco. Un match a senso unico sull’erba britannica, in cui il tennista mancino nostrano ha messo in mostra il proprio repertorio di qualità. Per questo, Bellucci rientrerà nel novero dei giocatori facenti parte del main draw.

Nel primo set, scampato il pericolo della palla break concessa all’avversario, il lombardo ha iniziato a macinare il suo tennis di talento, mettendo in chiarissima difficoltà l’asiatico coi propri cambi di ritmo. I break nel quarto gioco e dell’ottavo sono la logica conseguenza, come rappresentato dal 6-2 di fine frazione.

Nel secondo set la musica non cambia. Mattia ha il pallino del gioco in mano e detta i tempi dello scambio, approfittando di un avversario decisamente a disagio negli spostamenti sull’erba. Nel secondo e sesto game arrivano i break che permettono all’azzurro di chiudere sul 6-1.

Leggendo le statistiche, non si può fare altro che prendere atto delle grosse differenze tra i due giocatori: Bellucci ha concluso con il 67% di prime di servizio in campo, ottenendo l’81% dei punti, mentre con la seconda ha conquistato il 67%; Tseng ha messo a referto il 56% dei quindici con la prima in battuta e il 31% con la seconda.