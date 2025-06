ATP Eastbourne, finale tutta americana sull’erba britannica: Fritz sfiderà Brooksby

Sarà un affare tutto americano la finale dell’ATP250 di Eastbourne. Sull’erba britannica, infatti, Taylor Fritz e Jenson Brooksby si contenderanno il titolo. Il californiano (n.5 del mondo), dopo la vittoria sui prati di Stoccarda contro il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo), va a caccia di una nuova affermazione, iniezione di fiducia in vista di Wimbledon.

Fritz ha sconfitto in semifinale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.28 del ranking) col punteggio 6-3 3-6 6-1 in 1 ora e 34 minuti di gioco. Un match in cui alla lunga le soluzioni di servizio e dritto dello statunitense hanno prevalso, rispetto ai momenti di ispirazione dell’iberico. In altre parole, la maggior consistenza del n.5 ATP è stata la carta vincente.

Sempre in tre set c’è stata la vittoria di Brooksby (n.149 del mondo) contro il n.20 del ranking, Ugo Humbert. Il tennista degli States ha battuto il francese con lo score di 6-7 (7) 4-6 6-4 in 2 ore e 49 minuti di partita. Un match particolarmente lottato in cui la grande capacità di coprire il campo dell’americano ha forzato gli errori del transalpino, spesso fuori giri coi colpi al rimbalzo.

Si prospetta un atto conclusivo interessante, dal momento che i due finalisti mai si sono incontrati sull’erba. L’ultima sfida risale agli Australian Open di quest’anno, quando Fritz ha vinto in quattro set.