ATP Eastbourne 2025, Luciano Darderi esce di scena all’esordio con Giron

Si ferma subito il cammino di Luciano Darderi nell’ATP 250 di Eastbourne, uno degli ultimi tornei di preparazione a Wimbledon. Sull’erba inglese il tennista italiano è stato sconfitto dall’americano Marcos Giron, numero 46 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Con l’eliminazione di Darderi, all’Italia resta in tabellone il solo Flavio Cobolli, che giocherà più tardi nel corso della giornata contro il britannico Jacob Fearnley.

Darderi ha ottenuto il 67% dei punti quando ha servito la prima, una percentuale migliore rispetto al suo avversario (62%), che ha fatto però nettamente meglio con la seconda (71% contro il 48%). Sono stati 25 i vincenti dell’americano contro i 21 di Darderi, che ha commesso più errori non forzati rispetto a Giron (29 contro 27).

Match subito in salita per Darderi, che ha perso il servizio nel primo game della partita. Un break raddoppiato da Giron nel quinto gioco, quando ha tolto nuovamente il servizio all’azzurro. Darderi riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio nell’ottavo gioco e poi ha una palla per un ulteriore controbreak nel decimo gioco. Giron, però, riesce ad annullarla e al primo set point chiude i conti sul 6-4.

Nel secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Darderi ha una bella occasione nel sesto game, ma non riesce a sfruttare le due palle break in suo favore. Nel nono game è Giron ad averle a disposizone, ma l’azzurro si salva. Purtroppo il break dell’americano arriva nell’undicesimo game, con il numero 46 del mondo che ha la possibilità di servire per il match. Darderi si procura una palla dell’immediato controbreak, ma non la sfrutta e Giron chiude 7-5, qualificandosi per il prossimo turno.