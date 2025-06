ATP Eastbourne 2025, giornata negativa per Cobolli. Fearnley approda agli ottavi

Incappa nella più classica delle giornate negative Flavio Cobolli. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Eastbourne il britannico Jacob Fearnley liquida 6-2 6-2, in poco più di un’ora, il giocatore italiano e stacca il pass per la sfida di ottavi di finale contro l’americano Marcos Giron.

Il numero 24 del ranking inaugura la partita siglando, a 30, l’1-0, il britannico replica, a 15, per l’1-1. Nel terzo gioco Fearnley alza la pressione dei suoi colpi e, alla seconda opportunità ottiene il break del 2-1, vantaggio legittimato ulteriormente dal 3-1 ottenuto ai vantaggi con la combinazione servizio e diritto. Il romano non riesce ad incidere e, sulla rasoiata di diritto del rivale, incassa, a 30, il break del 4-1. Cobolli si scuote, capitalizza il doppio fallo dell’avversario per procurarsi palla break e accorciare sul 4-2 salvo poi perdere nuovamente il servizio al termine di un lungo settimo game. Nel momento della verità Fearnley conferma la solidità del servizio piazza due ace e, a 15, firma il 6-2 della prima partita.

La musica non cambia ad inizio frazione con il break, a 15, dell’1-0 firmato dal britannico. Il tennista italiano non riesce a trovare le giuste contromisure e anche quando ha due possibilità per sbloccarsi non le concretizza e, sul rovescio vincente del rivale, incassa il break del 3-0 pesante, vantaggio ulteriormente legittimato dal rapido 4-0. Il romano riesce finalmente a sbloccarsi con il punto del 4-1 ottenuto a 30 con la combinazione servizio-diritto. Il britannico continua a spingere e, a zero, sale 5-1. Il vincitore di Amburgo non molla e, dopo aver annullato un match point, accorcia 5-2. Fearnley non si scompone, si procura match point con la volee di diritto e chiude i conti con il rovescio lungolinea che fissa il 6-2 del secondo set e chiude l’incontro.

Cobolli piazza 1 ace, commette quattro doppi falli e mette dentro il 57% di prime palle, dato che stride con l’80% del rivale. Il numero 24 del mondo vince il 61% dei punti quando mette dentro la prima, il 26% quando deve ricorrere alla seconda. Eloquente il dato relativo al rapporto vincenti, appena sette, errori gratuiti, 29.