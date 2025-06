ATP Eastbourne 2025: fuori Darderi e Cobolli, sorpresa Billy Harris

Giornata abbastanza particolare, quella andata in scena oggi a Eastbourne in tema di ATP 250. Il torneo del Devonshire si allinea in toto al secondo turno con anche un paio di risultati non favorevoli agli italiani, benché sia per Luciano Darderi che per Flavio Cobolli non si potesse proprio parlare di sorteggi favorevoli sui prati.

Il match più complicato lo porta a casa Reilly Opelka: il gigante americano per cinque volte annulla palle break che manderebbero a servire per il match il qualificato britannico George Loffhagen e riesce a tenere la situazione in pugno in poco più di due ore e mezza. Sfiderà il ceco Jakub Mensik.

Mentre nel derby dei qualificati australiani Aleksandar Vukic viene sconfitto da James Duckworth, in basso c’è la vera e propria storia della giornata, regalata da Billy Harris. Nativo di Nottingham, residente all’Isola di Man, diventato numero 101 del mondo in questa seconda metà della carriera, a trent’anni si concede il lusso di battere Cameron Norrie, confermandosi uno che sull’erba ha sempre il suo perché.

Rischia di farcela anche Jack Pinnington Jones, classe 2003 che un certo fastidio a Nuno Borges lo reca, ma il portoghese ne viene a capo e vince in tre parziali. Infine, Jenson Brooksby: l’americano entra da lucky loser al posto di Alexander Bublik (che, alla fine, ha rinunciato con un “leggerissimo” ritardo sui tempi al torneo) ed è anche abbastanza fortunato, battendo l’argentino Francisco Comesaña.

RISULTATI ATP EASTBOURNE OGGI

Giron (USA)-Darderi (ITA) 6-4 7-5

Fearnley (GBR)-Cobolli (ITA) [5] 6-2 6-2

Opelka (USA) [PR]-Loffhagen (GBR) [Q] 7-6(6) 3-6 7-6(1)

Duckworth (AUS) [Q]-Vukic (AUS) [Q] 6-3 6-7(5) 6-1

Harris (GBR) [LL]-Norrie (GBR) [WC] 6-4 6-4

Borges (POR) [8]-Pinnington Jones (GBR) [WC] 4-6 6-3 6-3

Brooksby (USA) [LL]-Comesaña [ARG] 7-6(8) 6-4