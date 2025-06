ATP Eastbourne 2025, Fritz guida il seeding dell’ultimo torneo pre Wimbledon. Italia al via con un poker di giocatori

Il terzo Slam stagionale è ormai alle porte, il torneo di Wimbledon prenderà il via lunedì 30. I tennisti approfittano dell’ultima settimana a disposizione per rifinire la condizione atletica e consolidare le certezze dei propri automatismi di gioco. Il calendario propone due appuntamenti prima di lanciarsi a capofitto nel terzo Major stagionale, i tornei ATP 250 di Eastbourne e Maiorca.

In Inghilterra, combined che prevede anche il torneo femminile, la testa di serie numero 1 è Taylor Fritz. Lo statunitense si è finalmente sbloccato conquistando il primo successo stagionale a Stoccarda e ha poi perso al debutto a Londra contro un cliente ostico come il francese Corentin Moutet.

Secondo favorito del seeding è Tommy Paul. Il giocatore americano torna alle gare dopo il problema accusato al Roland Garros, torneo chiuso con la sonora sconfitta subita nei quarti di finale contro lo scatenato Carlos Alcaraz. Il semifinalista degli Internazionali d’Italia ha a sua disposizione solo quest’occasione per completare un rapido adattamento all’erba prima di passare sui campi di Wimbledon.

Titolare della terza testa di serie è Jakub Mensik. Il giovane tennista ceco, rivelatosi al grande pubblico con la vittoria ottenuta nel Masters 1000 di Miami, ha bisogno di trovare continuità di risultati e di prestazioni dopo un periodo nel quale non ha certamente espresso tutto il suo potenziale.

L’Italia schiera, ai nastri di partenza, un nutrito contingente. Sono ben quattro i giocatori azzurri in tabellone. Flavio Cobolli, quinto favorito del seeding, vuole confermare l’ottimo livello di gioco visto ad Halle e compiere ulteriori progressi in vista dello Slam inglese. Superare il britannico Jacob Fearnley potrebbe significare affrontare in ottavi Luciano Darderi, atteso dal primo turno con lo statunitense Marcos Giron.

Inizia dal duello con il bombardiere americano Reilly Opelka il cammino di Matteo Arnaldi. In caso di vittoria il ligure, che ha saltato il Queen’s per un problema fisico, incrocerebbe al secondo turno Mensik. Si è ben disimpegnato ad Halle anche Lorenzo Sonego che negli ottavi ha fatto soffrire Alexander Zverev. Il piemontese si trova a suo agio sull’erba e ha tutta la voglia di dimostrarlo per continuare a crescere così da ritrovare il suo standard di rendimento migliore.