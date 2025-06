ATP Eastbourne 2025, doppia vittoria azzurra con Sonego e Bellucci. Avanti anche Fonseca

Si è aperto il torneo ATP 250 di Eastbourne ed è stata sicuramente una prima giornata molto azzurra. Una doppia vittoria per il tennis italiano, la prima con un ritrovato Mattia Bellucci, che mette da parte un momento decisamente negativo, superando in due set il francese Quentin Halys con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e nove minuti di gioco. Il lombardo affronterà ora il vincente del derby britannico tra Cameron Norrie e Billy Harris.

Il secondo successo azzurro di giornata è quello di Lorenzo Sonego, che era reduce da una buona apparizione al torneo di Halle, dove ha sfiorato la vittoria con Alexander Zverev. Il piemontese ha piegato l’ungherese Fabian Marozsan in due set per 6-2 6-4 in un’ora e diciannove minuti di gioco e sfiderà al secondo turno il francese Ugo Humbert, testa di serie numero quattro.

Buona la prima anche per il brasiliano Joao Fonseca, che ha vinto in rimonta contro il belga Zizou Bergs per 6-7 6-0 6-3 e sarà il prossimo avversario dell’americano Taylor Fritz, testa di serie numero uno. Vittoria anche per il britannico Daniel Evans, che ha superato anche lui in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic per 3-6 6-4 6-4 e sfiderà adesso lo statunitense Tommy Paul, numero due del seeding. Vittoria anche per lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, sesta testa di serie, che ha sconfitto 7-6 6-2 il taiwanese Tseng.

RISULTATI ATP EASTBOURNE 2025 (23 GIUGNO)

Fonseca (Bra) b. Bergs (Bel) 6-7 6-0 6-3

Evans (Gbr) b. Kecmanovic (Srb) 3-6 6-4 6-4

Bellucci (Ita) b. Halys (Fra) 6-4 6-2

Sonego (Ita) b. Marozsan (Hun) 6-2 6-4

Davidovich Fokina (Esp) b. Tseng (Tpe) 7-6 6-2