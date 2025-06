ATP Eastbourne 2025, Bellucci si arrende al britannico Harris al secondo turno

Giornata da dimenticare per il tennis italiano all’ATP 250 di Eastbourne. Dopo Lorenzo Sonego, esce di scena anche Mattia Bellucci al secondo turno. Il tennista lombardo è stato sconfitto da britannico Billy Harris, numero 142 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e mezza di gioco.

Non sono bastati cinque ace a Bellucci, che ha anche ottenuto il 76% dei punti quando ha servito la prima contro il 74% dell’avversario, che ha invece avuto un rendimento decisamente migliore con la seconda (55% contro il 42%). Harris ha chiuso con 18 vincenti contro 9, mentre sono stati 24 gli errori non forzati del britannico rispetto ai 23 dell’azzurro.

Un avvio di partita dove si segue l’andamento dei turni di servizio e si arriva al sesto gioco con Harris che si procura due palle break e le sfrutta subito per portarsi avanti 4-2. Il britannico conserva il break di vantaggio, tenendo agevolmente i propri turni in battuta e va a chiudere il primo set in suo favore 6-3.

Bellucci deve difendere subito una palla break in apertura, ma il break è comunque nell’aria ed arriva addirittura a zero nel terzo gioco. Il lombardo ha comunque l’occasione per l’immediato controbreak, ma si fa rimontare dal 15-40 da Harris. Il britannico non concede più nulla all’azzurro e chiude sul 6-4, qualificandosi per i quarti di finale.