Atp Dubai, Seppi out al secondo turno

Andreas Seppi si fermato al secondo turno del Dubai Duty Free Tennis Championships, ricco e prestigioso torneo ATP 500 in corso di svolgimento sui campi in cemento della città degli Emirati Arabi.

L’altoatesino ha ceduto al tedesco Philipp Kohlschreiber, testa di serie numero 7 con un doppio 6-3. Fatali ad Andreas nell’ora e venti di gioco un break nel primo set al secondo game ed atri due nel secondo parziale sul 1-1 e nel nono game finale per il 6-3.

Al primo turno Seppi aveva battuto il tedesco Florian Mayer, classe 1983 e numero 30 del mondo, in tre set (4-6 6-1 7-5) riscattando un periodo poco brillante con tre sconfitte di fila contro Berlocq in Coppa Davis a Mar Del Plata, poi a Rotterdam e Marsiglia dove era stato eliminato al primo turno anche in quelle occasioni.

