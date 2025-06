Atletica, Zane Weir vince con buona misura a Pergine. Alessia Succo è formidabile, ma la bava di vento…

Zane Weir era la stella del Meeting di Pergine Valsugana e ha regalato un paio di buone spallate nel getto del peso che ha animato la serata in Trentino. L’azzurro, già secondo al Golden Gala di Roma e poi battuto da Leonardo Fabbri a Lucca, ha raggiunto 21.59 metri al quarto tentativo dopo un ancillare 21.22 firmato alla seconda prova.

L’allievo di Paolo Dal Soglio è tornato oltre i ventuno metri e mezzo, che aveva già superato in stagione a Rovereto (21.84) e appunto a Roma (21.67). L’italo-sudafricano sta cercando di ingranare lungo il cammino che porterà ai Mondiali, previsti a Tokyo nel mese di settembre. Il prossimo fine settimana non sarà in gara agli Europei a squadre, visto che verrà schierato Leonardo Fabbri, detentore della miglior prestazione mondiale stagionale.

Alessia Succo ha avuto modo di brillare ancora una volta sui 100 ostacoli: la 16enne piemontese ha corso in un eccellente 13.09, ma purtroppo il vento soffiava alle spalle a 2,2 m/s (appena oltre il limite di 2,0 previsto per l’omologazione delle prestazioni a fini statistici) e quindi non ha potuto migliorare il già suo record italiano under 20 (13.20 qualche settimana fa).