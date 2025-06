Atletica, Weir e Fabbri lanciano a Lucca. Patterson e LaFond le stelle, c’è Valensin

Domenica 8 giugno andrà in scena il Meeting di Lucca, tappa Challenger del World Continental Tour (il quinto circuito internazionale itinerante per importanza). A impreziosire l’evento in terra toscana saranno Leonardo Fabbri e Zane Weir, entrambi reduci dal Golden Gala e desiderosi di brillare nel getto del peso: il padrone di casa si è fermato al settimo posto a Roma (ma ha sfiorato i 22 metri, commettendo un paio di nulli), l’italo-sudafricano è salito sul secondo gradino del podio con 21.67 ed entrambi se la dovranno vedere con il giamaicano Rajindra Campbell (bronzo olimpico) e lo statunitense Adrian Piperi.

L’australiana Eleanor Patterson, altro bronzo olimpico, sarà la protagonista del salto in alto dove vedremo anche Asia Tavernini, mentre sul fronte maschile ci saranno Marco Fassinotti, il bulgaro Tihomir Ivanov, il sudafricano Brian Raats e il messicano Erik Portillo. Da seguire Sara Fantini nel lancio del martello: la Campionessa d’Europa incrocerà la statunitense Rachel Richeson, la rumena Bianca Ghelber e Rachele Mori. La presenza di lusso assoluta sarà Thea LaFond, Campionessa Olimpica di salto triplo.

Da seguire il duello italiano nel tiro del giavellotto tra Giovanni Frattini e Roberto Orlando, Simone Bertelli e Matteo Oliveri saranno protagonisti nel salto con l’asta, Nella velocità spiccano i nomi del camerunense Emmanuel Eseme sui 100 metri, secondo al Golden Gala in 9.99, e del sudafricano Antonio Alkana nei 110 ostacoli. Da non perdere Elisa Valensin sui 110 ostacoli contro la polacca Klaudia Wojtunik.