Atletica, Virginia Troiani seconda di sempre in Italia! E arrivano risposte succulente in ottica 4×400…

Buone notizie arrivano da Ginevra, in Svizzera per l’atletica leggera italiana, con quattro azzurre impegnate sui 400 metri piani femminili che fanno segnare il primato personale (in un caso eguagliato). Resiste, però, il record italiano di Libania Grenot di 50.30, registrato nel 2009.

L’azzurra che si avvicina maggiormente al primato nazionale è Virginia Troiani, che chiude in 51.06, ritocca il 51.33 ottenuto appena un mese fa, e diventa la seconda italiana di sempre sulla distanza: il crono, tuttavia, non basta per vincere, dato che primeggia la colombiana Evelis Aguilar, al successo con 50.78.

Appena un centesimo alle spalle di Troiani si piazza Alice Mangione, la quale eguaglia il personale di 51.07 corso alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alessandra Bonora abbatte il muro dei 52″ e chiude in 51.97, migliorando il 52.20 vecchio di due anni, infine Rebecca Borga scende a 52.02, abbassando il 52.25 del 2024.