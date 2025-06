Atletica, un’Italia a ritmo Coppa Europa. Una sola vittoria in tre giorni, ma conta la regolarità

Dopo 25 dei 37 eventi previsti, l’Italia si trova al comando della classifica generale ai Campionati Europei a squadre 2025 di atletica. Gli azzurri si presentano alla vigilia dell’ultima giornata con un discreto (ma poco rassicurante) margine di 24 punti sulla Germania, 33.5 sulla Polonia, 36.5 sui Paesi Bassi, 38 sulla Gran Bretagna, 41 sulla Spagna padrona di casa e 59.5 sulla Francia.

I campioni in carica sono dunque pienamente in corsa per un clamoroso bis nell’ex Coppa Europa, dopo lo storico primo trionfo di due anni fa a Chorzow. La nostra Nazionale sta facendo la differenza con la regolarità, collezionando tanti piazzamenti di rilievo nella top5 e riscontrando meno “buchi” rispetto ad altri competitor come Paesi Bassi e Spagna.

Ed è proprio grazie a questa costanza di rendimento ad alti livelli che l’Italia può permettersi di aver vinto sin qui una sola gara su 25 (Nadia Battocletti nei 5000 metri) occupando comunque la prima posizione della graduatoria overall. In un grande evento come le Olimpiadi o i Mondiali la quarta piazza rappresenta spesso un incubo per gli sportivi, ma agli Europei a squadre non ci sono medaglie in palio e ogni singolo punto conta.

La selezione azzurra sembra essersi abbonata proprio al quarto posto (ne ha raccolti 8!), ma il dato più significativo è quello dei 17 piazzamenti nella top4 registrati fino a questo momento nella capitale spagnola. Con questo format, le 6 vittorie neerlandesi valgono poco a confronto con la profondità evidenziata dal gruppo italiano nei primi tre giorni di azione a Madrid.