Atletica, supermercato Giamaica: la Turchia potrebbe naturalizzare 4 campioni verso Los Angeles 2028. A suon di soldi…

Come anticipato da Queen Atletica già giovedì scorso, i giamaicani Roje Stona (lancio del disco), Rajindra Campbell (lancio del peso) e Jidon Hibbert (salto triplo) potrebbero cambiare nazionalità acquisendo la cittadinanza turca: i tempi sono stretti per gareggiare a Los Angeles 2028, e le pratiche vanno sbrigate entro fine mese.

Secondo la Gazzetta dello Sport, inoltre, a questi tre potrebbe aggiungersi anche Wayne Pinnock (salto in lungo): le regole di World Athletics impongono 3 anni di attesa prima di poter gareggiare per un altro Paese, quindi per essere eleggibili per Los Angeles 2028 (14-30 luglio) i tempi sono strettissimi.

L’offerta turca sarebbe molto allettante: assegno da mezzo milione di dollari americani subito, stipendio mensile e premi milionari in caso di medaglie in manifestazioni internazionali (Europei, Mondiali e, appunto, Olimpiadi). Si attende l’ufficialità al massimo entro una settimana.