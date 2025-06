Atletica, scelto il titolare dell’Italia per i 100 agli Europei a squadre: si punta su un Campione Olimpico

Lorenzo Patta sarà il titolare dell’Italia sui 100 metri nell’ambito degli Europei a squadre, che andranno in scena a Madrid (Spagna) dal 26 al 29 giugno. Il Campione Olimpico della 4×100 a Tokyo è stato selezionato in virtù dell’ottimo rendimento offerto sul rettilineo nelle ultime due settimane: 10.16 a Savona (a tre centesimi dal personale) e 10.25 controvento a Roma dopo un bel duello con Fausto Desalu.

Lo sprinter sardo tornerà a cimentarsi in questa specialità nella ormai ex Coppa Europa a quattro anni di distanza dall’ultima volta, quando fu secondo in quel di Chorzow. Questa gara sarà particolarmente importante per le ambizioni del Bel Paese, che si presenterà nella capitale iberica per provare a difendere il trofeo conquistato due anni fa in Polonia: i punti che verranno portati a casa dal nostro velocista nella serata di venerdì avranno un enorme peso specifico.

Il DT Antonio La Torre ha commentato la scelta attraverso i canali federali: “Lorenzo ha confermato la propria consistenza allo Sprint Festival di venerdì scorso allo stadio dei Marmi. Tutti lo hanno sempre considerato lo staffettista perfetto ma è anche un atleta che sa correre veloce nella gara individuale“. Lorenzo Patta sarà poi chiamato a pennellare una grande curva nella 4×100 del giorno successivo, altro snodo cruciale del fine settimana tricolore.