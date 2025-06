Atletica, scelto il sesto staffettista dell’Italia agli Europei a squadre. Rebus sulla formazione

Antonio La Torre ha individuato il sesto staffettista per gli Europei a squadre, che andranno in scena a Madrid (Spagna) dal 26 al 29 giugno. Il DT della Nazionale Italiana di atletica ha selezionato Filippo Randazzo per la ex Coppa Europa, sciogliendo la riserva sul nome che mancava per completare il gruppo della 4×100.

Il 29enne siciliano, finalista nel salto in lungo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si sta cimentando da tempo nella velocità: in questa stagione ha corso i 60 metri in 6.63 e ha faticato sui 100 metri, non andando oltre al 10.50 regolare dello Sprint Festival di Roma e al 10.38 ventoso (+3,6 m/s di brezza a favore) siglato a Savona.

L’azzurro vanta un personale di 10.23 sul rettilineo, timbrato quattro anni a nella Capitale e mai più avvicinato (10.34 lo scorso anno a Savona). Il Professore ufficializzerà la formazione titolare, alla vigilia della gara di staffetta in programma sabato sera. Con buona probabilità le curve saranno assegnate a Fausto Desalu (convincente sui 200 metri nelle ultime settimane e pimpante sui 100 metri a Roma) e a Lorenzo Patta (10.25 allo Stadio dei Marmi venerdì scorso).

Sui rettilinei si dovrebbe puntare su Filippo Tortu e Samuele Ceccarelli, visto che Roberto Rigali non aveva convinto al Roma Sprint Festival. Per quanto concerne le discipline individuali si attende ancora il nominativo del titolare per i 100 metri, che sarà probabilmente Lorenzo Patta vista la prova di efficienza offerta qualche giorno fa, oltre al 10.16 corso a Savona. Desalu si cimenterà sul mezzo giro di pista, dove sarà tra l’altro uno dei favoriti della vigilia.