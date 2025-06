Atletica, scelti i capitani dell’Italia agli Europei a squadre: due nomi d’esperienza per difendere il trofeo

Nadia Battocletti e Filippo Tortu saranno i capitani dell’Italia agli Europei a squadre, che incominciano oggi a Madrid e dove la nostra Nazionale sarà chiamata a difendere la ex Coppa Europa alzata al cielo due anni fa in quel di Chorzow. Il DT Antonio La Torre ha selezionato i due leader del gruppo (uno per sesso, come da tradizione) al termine dell’ultima riunione, a cui ha fatto seguito la conferenza stampa a cui ha preso parte la fuoriclasse trentina.

L’argento olimpico dei 10.000 metri, nonché Campionessa d’Europa di 5.000 e 10.000, ha espresso il suo entusiasmo davanti a microfoni di European Athletics: “Di solito il capitano è Gimbo Tamberi quindi è un ruolo veramente difficile. Sono capitana di un team davvero forte e speciale. È un campionato importante per me e per tutta la Federazione, correre con la maglia azzurra addosso è davvero fantastico: l’obiettivo è fare il maggior numero di punti possibili. Nella riunione di squadra ho detto ai miei compagni di focalizzarsi su se stessi, di dare il massimo. Siamo una famiglia. Sappiamo cosa dobbiamo fare: correre veloce. Dopo la gara sarò in tribuna a fare il tifo per i miei compagni. Nessuna pressione: abbiamo vinto nel 2023 e sarà di ispirazione per tutti“.

Nadia Battocletti, che nel corso di questa stagione ha vinto anche i titoli continentali nel cross e nei 10 km su strada, partirà con tutti i favori del pronostico sui 5.000 metri nella capitale spagnola. Le sue avversarie di riferimento, sulla carta inferiori rispetto alla nostra portacolori, saranno la padrona di casa Marta Garcia, la britannica Calli Hauger-Thackery e la tedesca Elena Burkard.

Filippo Tortu sarà impegnato nella 4×100, probabilmente gli verrà assegnato il rettilineo conclusivo: il Campione Olimpico della staffetta a Tokyo 2020 avrà un compito importante insieme a Fausto Desalu, Lorenzo Patta e verosimilmente Samuele Ceccarelli, oltre a stimolare tutti i compagni in un fine settimana che si preannuncia rovente in terra iberica.