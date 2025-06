Atletica, sarà la Spagna l’avversaria dell’Italia agli Europei a squadre? Padroni di casa temibili, azzurri con tante assenze

L’Italia andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva agli Europei a squadre, che andranno in scena a Madrid dal 26 al 29 giugno. La nostra Nazionale spera di difendere la ex Coppa Europa alzata al cielo due anni fa in quel di Chorzow (Polonia), ma la missione non sarà semplice anche perché bisognerà fare i conti con alcune defezioni importanti come quelle di Marcell Jacobs e Andy Diaz. Tra gli avversari andranno seriamente considerati i padroni di casa.

La Spagna gareggerà di fronte al proprio pubblico dello Stadio Vallehermoso e sogna il grande colpaccio sotto la guida del direttore tecnico José Peirò. La compagine iberica avrà la possibilità di ricevere il sostegno dei propri tifosi per la prima volta da quando la competizione ha cambiato nome (si esibì in casa nella Coppa Europa del 1996), con il sogno di duellare alla pari con Italia, Germania, Polonia, Gran Bretagna e alzare al cielo il trofeo.

La formazione è decisamente solida, guidata da alcune stelle di grande rilievo a cominciare dalla triplista Ana Peleteiro (bronzo olimpico a Tokyo 2020, Campionessa d’Europa indoor e all’aperto) e dalla lunghista Fatima Diame (bronzo iridato in sala). Riflettori puntati sul mezzofondo con Adrian Ben (campione europeo indoor sugli 800 metri nel 2023, sarà impegnato sui 1500 metri) e soprattutto su Mohamed Attaoui (scatenato in Diamond League sugli 800 metri, dove è argento europeo).

Tra i punti di forza vanno annotati anche Enrique Llopis (argento europeo sui 110 ostacoli e quarto alle Olimpiadi), Marta Garcia e Thierry Ndikumwenayo sui 5000 metri. Da tenere in considerazione Paula Sevilla sui 400 metri, Lester Lescay (salto in lungo, bronzo europeo in sala), Belen Toimil (getto del peso) e Laura Redondo (lancio del martello), mentre Maribel correrà i 100 metri e Adrià Alfonso si impegnerà sul mezzo giro di pista, occhio alla 4×100 femminile (seconda alle recenti World Relays),