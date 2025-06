Atletica, Sara Fantini chiude quarta nel martello e l’Italia continua la rimonta agli Europei a squadre

Sara Fantini non si esprime al massimo del potenziale ma centra comunque un prezioso quarto posto nella gara di lancio del martello valevole per gli Europei a squadre 2025 di atletica, in corso di svolgimento allo stadio Vallehermoso di Madrid. L’emiliana regala dunque 13 punti all’Italia, che prosegue nella sua rimonta e si avvicina ulteriormente alla leadership dei Paesi Bassi.

Una prestazione non scintillante per la primatista nazionale e campionessa d’Europa in carica, che aveva già faticato in questa prima parte di stagione a mettere nel mirino le sue migliori misure (vanta un personale di 75.77 realizzato proprio in questo impianto tre anni fa), piazzando comunque subito un solido lancio da 70.22 metri che le ha consentito di mettere al sicuro il passaggio al turno finale.

Fantini, ammessa all’ultima serie in quarta piazza, si è poi migliorata leggermente al sesto tentativo con 70.56 fallendo però l’obiettivo di firmare lo stagionale (72.37 metri a Nicosia) e superare perlomeno la britannica Anna Purchase, terza con una sola misura valida a referto da 71.41 dopo aver rischiato fortemente di finire fuori classifica con tre nulli.

Vittoria parziale e punteggio pieno per la Polonia con il 73.34 della veterana Anita Wlodarczyk, tre volte campionessa olimpica e detentrice del record mondiale, che ha beffato l’emergente finlandese Silja Kosonen (73.09) per soli 25 centimetri. Da segnalare in chiave classifica generale dell’ex Coppa Europa l’undicesima posizione dell’olandese Lotte Smink con 63.94.