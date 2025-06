Atletica, Patta e Desalu illuminano il Roma Sprint Festival. Vittoria Fontana vince i 100, Benati squalificato

Allo Stadio dei Marmi è andato in scena il Roma Sprint Festival, quinta edizione di un meeting dedicato alle velocità che ha animato questa serata di inizio estate. I riflettori erano puntati su 100 metri denominati Team Italia, riservati agli azzurri di punta sul rettilineo in vista degli Europei a squadre che andranno in scena a Madrid (Spagna) dal 26 al 29 giugno.

Lorenzo Patta e Fausto Desalu hanno dato vita a un bellissimo duello: il sardo è partito meglio, il lombardo lo ha affiancato nel finale, entrambi si sono catapultati sul traguardo e hanno chiuso in 10.25 con 0,7 m/s di brezza in faccia. Patta ha prevalso al photo-finish e sarà verosimilmente titolare sul rettilineo nella ex Coppa Europa, Desalu era già annunciato sui 200 metri, mentre per la staffetta c’è un rebus: curve a Patta e Desalu, Filippo Tortu si aggregherà, il quarto frazionista potrebbe essere Samuele Ceccarelli.

Vittoria Fontana ha avuto la meglio in 11.44 (0,3 m/s di vento contrario), emergendo nella seconda parte di gara dopo un avvio un po’ contratto probabilmente condizionato dalla precedente partenza falsa. L’azzurra ha dato un chiaro segnale in vista dell’appuntamento in terra spagnola, anche se occorre scendere parecchio per puntare a risultati di un certo rilievo. Alle sue spalle, ampiamente distaccate, si sono piazzate Johanelis Herrera Abreu (11.70) e Alessia Pavese (11.70).

I 100 metri dello Sprint Festival hanno visto il successo di Vanessa Riosa (11.93): la classe 2008 ha siglato il personale regolando Ginevra Baglioni (11.96) e Aurora Brugnoli (12.03). Tra gli uomini ha invece prevalso Arnaldo Lazael Romero Crespo (10.22) davanti al francese Jeff Erius (10.26), a un discreto Samuele Ceccarelli (10.27) e a Fausto Desalu che si è spento nel finale (10.33).

Lorenzo Benati è stato squalificato sui 400 metri per un taglio di corsi all’inizio del rettilineo finale: l’azzurro si era imposto in un valido 46.03, dopo il declassamento il successo è andato a Brayan Lopez (46.39) davanti a Matteo Raimondi (46.44) e a Damiano Dentato (46.86). Il classe 2004 Jacopo Capasso prevalso sui 200 metri (21.21) precedendo Davide Giambellini (21.24) e Mass Mboup (21.30), mentre il mezzo giro di pista femminile porta la firma della francese Alexe Deau (23.09) davanti a Ginevra Ricci (23.46) e a Aurora Berton (24.05).