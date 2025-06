Atletica, pagelle Europei a squadre: Battocletti troppo superiore, brillanto Biasutti e Pernici, delude Osakue

PAGELLE EUROPEI A SQUADRE ATLETICA

Venerdì 27 giugno

Giorgio Olivieri (lancio del martello), 7,5: si trattava di una delle gare più a rischio per l’Italia, invece non va distante dal personale e conquista un prezioso sesto posto con 72,90.

Sara Verteramo (getto del peso), 4,5: era noto che fosse uno degli anelli deboli della Nazionale. Ha disputato però una gara davvero incolore, rimanendo ad oltre un metro di distanza dai propri limiti. Non le si chiedeva la luna, ma un piazzamento a ridosso della top10 sarebbe potuto essere nelle sue corde. Invece ha concluso penultima.

Anna Polinari (400 metri), 8: frantuma nuovamente il primato personale in 50″76. Ora è la seconda della storia in Italia, dietro la sola ‘Panterita’ Libania Grenot.

Edoardo Scotti (400 metri), 8: nonostante fosse collocato nella serie (sulla carta) più lenta, ottiene un ottimo quarto posto e scende per la prima volta in carriera sotto il muro dei 45″ (44″93).

Nadia Battocletti (5000 metri), 9: era talmente superiore che ha dominato con una facilità irrisoria. La sua dimensione attuale è quella di dare filo da torcere alle africane.

Simone Biasutti (salto triplo), 8,5: altro ragazzo che si è esaltato al servizio della squadra, andando ben oltre i propri limiti. Vantava un personale di 16,67 metri, oggi è atterrato a 16,94, venendo battuto solo all’ultimo salto dal francese Jonathan Seremes (17,00). Un atteggiamento da emulare.

Francesco Perinici (800 metri), 8: questo classe 2003 cresce a vista d’occhio, gara dopo gara. Non solo ha concluso in seconda posizione, realizzando il proprio primato personale (1’44″39), ma ha impensierito sino alla fine persino lo spagnolo Mohamed Attaoui, uno dei big mondiali della specialità.

Daisy Osakue (lancio del disco), 4: una delle controprestazioni più pesanti di giornata. Non va oltre un modesto 54,86, lei che quest’anno aveva superato i 63 metri. Ci si attendeva, come minimo, un piazzamento in top5. Invece non è andata oltre l’undicesima piazza.

Ala Zoghlami (3000 siepi), 5: la nascita del figlio lo avrà certamente condizionato. Nel finale ha perso energie e smalto, ottenendo un ottavo posto oggettivamente non soddisfacente per il suo potenziale.

Zaynab Dosso (100 metri), 6,5: in crescita rispetto alle prime uscite stagionali. Sta gradualmente ritrovando un buon stato di forma dopo l’infortunio patito in inverno. Per lei una prestazione solida: quinta in 11″22.

Lorenzo Patta (100 metri), senza voto: stava letteralmente volando, era in testa ai 50 metri. Poi il problema muscolare che rischia di compromettere la Coppa Europa dell’Italia, la 4×100 e l’intera sua stagione.