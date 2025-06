Atletica oggi, Meeting Rovereto 2025: orari, tv, programma, streaming. C’è Andy Diaz!

Stasera si terrà il Meeting di Rovereto 2025, edizione numero 61 del prestigioso Palio Città della Quercia che è stato confermato quest’anno nel circuito Silver Continental Tour di World Athletics. L’evento verrà impreziosito dalla partecipazione di alcune stelle dell’atletica italiana come i medagliati olimpici di Parigi Nadia Battocletti e Andy Diaz.

La formidabile trentina, regina del mezzofondo europeo, si metterà alla prova sulla distanza dei 1500 metri in un contesto di alto livello con al via tra le altre l’australiana Linden Hall, la statunitense Helen Schlachtenhaufen e l’etiope Netsanet Desta. Focus inoltre su Diaz, primatista nazionale di salto triplo e campione mondiale indoor in carica, che va a caccia di una grande misura per consolidare la world lead stagionale. A Rovereto vedremo in azione anche gli ottocentisti Catalin Tecuceanu ed Eloisa Coiro, la quattrocentista Virginia Troiani ed i fratelli norvegesi Ingebrigtsen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Meeting di Rovereto 2025. Il Palio Città della Quercia verrà trasmesso dalle ore 20.00 alle 22.30 in diretta tv su Rai Sport ed in diretta streaming su Rai Play, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MEETING ROVERETO 2025

Lunedì 2 giugno

19.10 Salto in lungo (femminile)

19.35 Salto con l’asta (femminile)

20.05 3000 siepi (maschile)

20.10 Salto in alto (maschile)

20.20 Getto del peso (maschile)

20.25 400 ostacoli (femminile)

20.35 400 metri (femminile)

20.40 Salto triplo (maschile)

20.45 400 metri (maschile)

21.00 100 metri (femminile)

21.10 100 metri (maschile)

21.20 800 metri (femminile)

21.28 800 metri (maschile)

21.45 110 ostacoli (maschile)

21.55 1500 metri (femminile)

22.05 5000 metri (maschile)

