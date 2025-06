Atletica oggi in tv, Meeting Turku 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Saranno ben sette gli italiani in gara nei Paavo Nurmi Games 2025 di atletica leggera, meeting di categoria Continental Tour Gold che si disputerà martedì 17 giugno a Turku, in Finlandia, dalle ore 15.40 alle ore 20.00 italiane.

Saranno in gara nei 100 metri maschili Lamont Marcell Jacobs, nel salto in lungo maschile Mattia Furlani, nei 1500 metri femminili Sintayehu Vissa e Gaia Sabbatini, nei 100 ostacoli femminili Giada Carmassi, nel salto con l’asta femminile Elisa Molinarolo e nel lancio del martello femminile Sara Fantini.

Le gare dei Paavo Nurmi Games 2025 di atletica leggera saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Max dalle 18.00 alle 20.00, mentre la diretta streaming sarà prevista su Sky Go e NOW dalle 18.00 alle 20.00, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della gara.

CALENDARIO PAAVO NURMI GAMES 2025

Turku (Finlandia)

15.40 Finale lancio del martello femminile

16.30 Finale salto in alto femminile

16.36 Finale 1500 metri femminili

16.54 Finale 5000 metri maschili

17.10 Finale lancio del disco maschile

17.15 Finale 3000 metri siepi femminili

17.38 Batterie 100 metri femminili

17.50 Finale salto con l’asta femminile

17.51 Batterie 100 metri maschili

18.06 Finale 3000 siepi maschili

18.20 Finale salto in lungo maschile

18.25 Batterie 110 metri ostacoli maschili

18.39 Batterie 100 metri ostacoli femminili

18.45 Finale lancio del giavellotto maschile

18.54 Finale 100 metri femminili

19.06 Finale 100 metri maschili

19.18 Finale 1500 metri maschili

19.32 Finale 110 metri ostacoli maschili

19.42 Finale 100 metri ostacoli femminili

19.54 Finale 800 metri femminili

ITALIANI IN GARA

100 metri maschili: Lamont Marcell Jacobs

Salto in lungo maschile: Mattia Furlani

1500 metri femminili: Sintayehu Vissa, Gaia Sabbatini

100 ostacoli femminili: Giada Carmassi

Salto con l’asta femminile: Elisa Molinarolo

Lancio del martello femminile: Sara Fantini

PROGRAMMA PAAVO NURMI GAMES 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max dalle 18.00 alle 20.00.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle 18.00 alle 20.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.