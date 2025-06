Atletica, Nadia Battocletti firma il personale e trionfa nei 1500 del Palio della Quercia

I 1500 metri piani femminili del Palio della Quercia 2025 di atletica leggera vengono vinti da Nadia Battocletti, che condisce il successo con un bel riscontro cronometrico, dato che l’azzurra sigla il nuovo primato personale con il tempo di 3:58.15.

L’unica a restare in scia all’italiana è l’australiana Linden Hall, che chiude alla piazza d’onore in 3:58.70, a 0.55 dall’azzurra. Nessuna tra le altre atlete in pista chiude sotto il muro dei 4′ di gara: sale sul gradino del podio la statunitense Helem Schlachtenaufen, terza in 4:00.69.

Molto più staccate le restanti contendenti, che reggono il ritmo e l’accelerazione di Battocletti: a regolare il gruppo, in quarta posizione, è l’altra statunitense Danielle Jonas in 4:03.35, mentre è quinta la spagnola Esther Guerrero in 4:04.05. L’altra italiana in gara, Elena Bellò, si classifica 14ma in 4:06.57.

ORDINE D’ARRIVO 1500 DONNE

1 1 BATTOCLETTI Nadia 2000 W ITA ITALYRM002 G.S. FIAMME AZZURRE 3:58.15 PB

2 17 HALL Linden 1991 W AUS AUSTRALIA 3:58.70 SB

3 15 SCHLACHTENAUFEN Helem 1995 W USA UNITED STATES 4:00.69

4 19 JONAS Danielle 1996 W USA UNITED STATES 4:03.35

5 10 GUERRERO Esther 1990 W35 ESP SPAIN 4:04.05 SB

6 13 STAFFORD Lucia 1998 W CAN CANADA 4:04.46

7 7 WIND Joceline 2000 W SUI SWITZERLAND 4:05.04 PB

8 18 THOMAS Carley 2000 W AUS AUSTRALIA 4:05.07 PB

9 8 PLOURDE Simone 2000 W CAN CANADA 4:05.09

10 12 HOLLINGSWORT Claudia 2005 U23 W AUS AUSTRALIA 4:05.34 SB

11 11 GALANT Martyna 1995 W POL POLAND 4:06.07

12 14 DESTA Netsanet 2000 W ETH ETHIOPIA 4:06.16

13 9 BERTEMES-HOFFMAN Vera 1996 W LUX LUXEMBOURG 4:06.28 SB

14 3 BELLO’ Elena 1997 W ITA ITALYRM002 G.S. FIAMME AZZURRE 4:06.57 SB

15 2 NIYOMUKUNZI Francine 1999 W BDI BURUNDI 4:08.13 PB

16 5 KALLABIS Jolanda 2005 U23 W GER GERMANY 4:08.82 SB

17 4 MULUGETA Samrawit 2007 U20 W ETH ETHIOPIA 4:09.97 PB

18 6 SKYRING Maudie 1997 W AUS AUSTRALIA 4:17.22

16 ARERI Ester 2007 U20 W ETH ETHIOPIA DNF