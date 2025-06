Atletica, Matteo Melluzzo si opera: “Sento di aver messo fine ai problemi”

Matteo Melluzzo sembra aver messo la parola fine sul calvario che ormai dura da oltre un anno e che ha assolutamente condizionato tutta la stagione scorsa e anche quella attuale del siciliano. Il velocista di Siracusa aveva proprio raccontato ad OA Sport di essersi sottoposto ad una serie di esami, che alla fine avevano riscontrato la causa del dolore: la pubalgia.

Il 22enne siciliano raccontava così: “La stagione era cominciata molto bene come nel 2024, possiamo dire in fotocopia, con un 6.65 all’esordio indoor che mi faceva ben sperare. Dopo quella gara però ho cominciato ad avvertire dei fastidi nella zona basso addominale e abbiamo capito che si trattava di una pubalgia che mi sto portando avanti da gennaio. Ho saltato tantissimi giorni di allenamento, perché il fastidio è molto forte. Non riesco ad allenarmi con la stessa continuità dell’anno scorso, quindi diciamo che il 2025 è un anno molto travagliato”.

Un infortunio che Melluzzo si è portato dietro anche in questa stagione: “Pur di essere presente alle World Relays abbiamo fatto ricorso a infiltrazioni e a qualsiasi metodo lecito per dare una mano alla squadra, perché comunque era un periodo in cui Jacobs si era infortunato e c’erano molte assenze nella 4×100, quindi ho fatto di tutto per esserci. La gara di Savona non è andata come volevo (10.27 ventoso, ndr), perché comunque a livello fisico non sto neanche al 50%. Magari hai un infortunio accertato come una lesione, capisci qual è il problema e sai dove agire. Così invece non sai bene dove mettere le mani e qual è la soluzione. Diciamo che siamo in questa situazione un po’ di limbo”.

Sul proprio profilo Instagram, Melluzzo ha parlato proprio dell’operazione e soprattutto ha voluto ringraziare i compagni di nazionale che sono venuti a trovarlo in ospedale: “Oggi sento di aver messo fine ai problemi che mi sto trascinando dall’inizio dell’anno. L’intervento che ho subito oggi è perfettamente riuscito. Grazie ragazzi per avermi fatto questa sorpresa, date il massimo a Madrid!”

La speranza ora è che con questa operazione la situazione possa essersi risolta definitivamente. Melluzzo non potrà prendere parte agli Europei a squadre (la vecchia Coppa Europa) ed il reale obiettivo potrebbe essere quello di provare ad essere al massimo della forma per i Mondiali di settembre, essendo un componente importante della 4×100.