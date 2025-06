Atletica, Lorenzo Simonelli si immola per la causa! 110hs in crescita, solido nella 4×100!

Lorenzo Simonelli comincia a vedere la luce in fondo al tunnel e si ritaglia un ruolo da assoluto protagonista sulla pista dello stadio Vallehermoso di Madrid nell’esaltante rimonta inscenata dall’Italia durante la terza giornata degli Europei a squadre 2025 di atletica. Il romano si è sacrificato infatti per la causa azzurra, ottenendo un prezioso secondo posto nei 110 ostacoli e poi ben figurando anche come ultimo frazionista della 4×100.

Il primatista nazionale dei 110hs è stato costretto dunque ad un doppio impegno ravvicinato nella serata madrilena, per dare una mano ad una staffetta veloce tricolore in piena emergenza dopo i vari problemi fisici delle ultime settimane e l’infortunio rimediato ieri da Lorenzo Patta (lesione muscolare al bicipite femorale) durante la prova individuale sui 100.

Simonelli, campione d’Europa a Roma 2024 con 13.05 nei 110 ostacoli, è parso finalmente in crescita nella sua specialità di riferimento dopo una prima metà di stagione negativa correndo in 13.27 (vento -0.4 m/s) e portando a casa un prezioso secondo posto alle spalle dello svizzero Jason Joseph (13.24). Si tratta della miglior prestazione dell’anno per il 23enne, che vanta anche un 13.24 ventoso a Savona.

Due ore più tardi l’ostacolista italiano è stato impiegato come quarto frazionista della 4×100, ricevendo il testimone da Fausto Desalu (cambio molto schiacciato, in sicurezza) e tenendo in quota il team azzurro con un buon lanciato. Italia che ha messo a referto un quarto posto di platino con la staffetta, anche grazie al contributo inatteso di Simonelli.