Atletica, l’Italia si difende con un discreto Matteo Oliveri agli Europei a squadre. Vince Vloon, flop Germania

Matteo Oliveri limita i danni e regala all’Italia un discreto piazzamento nella gara di salto con l’asta che ha chiuso il programma della giornata inaugurale dei Campionati Europei a squadre 2025 di atletica. Dopo l’ottimo quarto posto di Elisa Molinarolo al femminile, la formazione azzurra ha archiviato una decima piazza nell’evento maschile andato in scena di fronte al Palazzo Reale di Madrid.

Il 22enne ligure, al debutto assoluto in Nazionale dopo aver realizzato recentemente il personale a Lucca con 5.71, ha stretto i denti nonostante un piccolo problema al piede sinistro (in seguito ad una lieve storta nell’allenamento di ieri) superando al secondo tentativo sia la misura d’ingresso a 5.30 che quella successiva a 5.45, per poi uscire di scena come da regolamento dopo il secondo errore a 5.60 (il quarto complessivo).

“Poteva andare peggio visto quello che era accaduto nell’allenamento della vigilia. Ho preso una botta, una distorsione al piede sinistro. Nei primi salti ero un po’ zoppicante, ma alla fine sono riuscito a giocarmela“, le sue dichiarazioni riportate dal sito federale al termine di una gara in cui ha garantito all’Italia un bottino di 7 punti per la classifica generale.

Vittoria non così scontata alla vigilia per l’olandese Menno Vloon, che ha usufruito anche del forfait in extremis del favorito greco Emmanouil Karalis imponendosi grazie ad un 5.80 superato in seconda prova e consentendo ai Paesi Bassi di conquistare l’intera posta in palio. Alle sue spalle ben cinque atleti hanno saltato 5.70, con il polacco Piotr Lisek che si è preso la piazza d’onore davanti all’ungherese Marton Bondor. Da segnalare il clamoroso passo falso della Germania (avversaria diretta dell’Italia per la Coppa Europa), che resta a bocca asciutta con i tre nulli di Torben Blech a 5.45.