Atletica, l’Italia si affida ad Alessandro Sibilio e Roberta Bruni a Parigi in Diamond League

Il lungo viaggio della Diamond League 2025 fa tappa a Parigi nella serata di venerdì 20 giugno per l’ottavo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Saranno due gli italiani impegnati nel prestigioso meeting francese in programma allo stadio Charlety, che accoglierà anche diverse stelle internazionali.

Alessandro Sibilio torna a competere dopo il forfait a Stoccolma causa influenza per testare la sua condizione in vista degli Europei a squadre di Madrid nei 400 ostacoli, con l’obiettivo di migliorare il già convincente 48.44 di Savona. Il primatista italiano e argento europeo in carica della specialità troverà a Parigi il qatarino Abderrahman Samba e soprattutto il fenomenale statunitense campione olimpico Rai Benjamin.

Italia che verrà rappresentata anche nel salto con l’asta femminile da Roberta Bruni, leader nella classifica generale provvisoria di Diamond League (che determina le qualificate per le Finali di Zurigo) grazie ai secondi posti di Doha e Roma, il terzo di Stoccolma ed il quinto di Rabat. La 31enne romana punta ad un altro buon piazzamento e soprattutto ad una misura di spessore, per stabilizzarsi sopra i 4.60 e mettere nel mirino magari il suo record nazionale di 4.73 realizzato nel 2023 a Chiari.

Bruni affronterà nella capitale francese alcune big mondiali dell’asta come le statunitensi Katie Moon e Sandi Morris, la svizzera Angelica Moser, la slovena Tina Sutej e la ceca Amalie Svabikova. Nelle altre gare spicca la presenza dell’ucraina primatista mondiale Yaroslava Mahuchikh nel salto in alto, il campione olimpico Grant Holloway nei 110 ostacoli e l’americana Valarie Allman nel disco.