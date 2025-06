Atletica, l’Italia scopre nuovi talenti: Diego Mancini, terzo europeo sui 400 hs tra gli under 18! Conferme Succo e Castellani

Nella giornata in cui l’Italia ha vinto gli Europei a squadre in quel di Madrid, alzando al cielo la ex Coppa Europa per la seconda volta consecutiva, a Rieti si sono conclusi i Campionati Italiani Allievi. A prendersi la copertina è stato Diego Mancini, protagonista di un notevole progresso sui 400 ostacoli: 50.49 con le barriere da 84 centimetri, togliendo nove decimi al record italiano di 51.38 siglato la scorsa estate da Tommaso Ardizzone.

Il 17enne romano della Studentesca Rieti Milardi aveva già incantato con gli ostacoli assoluti da 91 centimetri chiudendo in 51.68 un paio di settimane fa ai Societari di Brescia e oggi è diventato il terzo europeo di sempre nella categoria. Sui 100 ostacoli, invece, successo della stellina Alessia Succo con un solido 13.34 (0,7 m/s di vento contrario), mentre Filippo Vedana ha fatto suoi i 110 ostacoli in 13.54 con vento nullo.

C’era grande attesa anche per Margherita Castellani sui 200 metri (23.48 con 0,8 m/s di brezza in faccia per l’argento europeo under 18), mentre Laura Frattaroli si è fatta apprezzare sul giro di pista (54.39). Dal mezzofondo arrivano le doppiette di Caterina Caligiana che domina gli 800 in 2:07.97 e di Luca Cavazzuti, 8:32.84 nei 3000, dopo che entrambi avevano vinto sui 1500 metri. Doppietta alto-lungo per Gabriele Faganello (2.01 metri), mentre team di casa dell’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi ha fatto cadere il record italiano under 18 della 4×400 dopo 49 anni (Edoardo Petriaggi, Valerio Ciaramella, Dario Stanghellini e Diego Mancini in 3:17.84).