Atletica, Italia: si fa dura per il bis in Coppa Europa. Fioccano i forfait: niente Diaz, in forse Sibilio

Brutte notizie per i colori azzurri a ridosso dei Campionati Europei a squadre 2025 di atletica, in programma a Madrid da giovedì 26 a domenica 29 giugno. L’Italia, a caccia del secondo titolo consecutivo nell’ex Coppa Europa, deve infatti purtroppo fare i conti con un paio di forfait e con un altro atleta in bilico che rischia di dover rinunciare alla trasferta spagnola.

Le due assenze ufficiali sono quelle di Roberta Bruni e Andy Diaz, entrambi alle prese con problemi fisici. La primatista nazionale di salto con l’asta è caduta venerdì sera in Diamond League a Parigi riportando una micro-frattura della terza vertebra sacrale, quindi verrà sostituita a Madrid dalla sesta classificata delle Olimpiadi di Parigi 2024 Elisa Molinarolo.

Il bronzo olimpico e campione mondiale indoor in carica di salto triplo non ha invece ancora recuperato del tutto da una sindrome retto-adduttoria, lasciando spazio a Simone Biasutti (già convocato in precedenza come riserva). Resta in forse la partecipazione nei 400 ostacoli di Alessandro Sibilio, dopo aver saltato la tappa parigina di Diamond League per una gastroenterite, di conseguenza è stato selezionato Michele Bertoldo come riserva viaggiante.

Di seguito il quadro dettagliato aggiornato dei convocati dell’Italia per gli Europei a squadre di atletica.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI A SQUADRE 2025

UOMINI

100 metri: titolare da designare dopo la rinuncia di Marcell Jacobs.

200 metri/4×100: Fausto Desalu

400 metri/4×400 mista: Edoardo Scotti

800 metri: Francesco Pernici

1500 metri: Federico Riva

5000 metri: Yeman Crippa

3000 siepi: Ala Zoghlami

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli

400 ostacoli: Alessandro Sibilio

Salto in alto: Matteo Sioli

Salto con l’asta: Matteo Oliveri

Salto in lungo: Mattia Furlani

Salto triplo: Simone Biasutti

Getto del peso: Leonardo Fabbri

Lancio del disco: Enrico Saccomano

Lancio del martello: Giorgio Olivieri

Tiro del giavellotto: Roberto Orlando

4×100: Fausto Desalu, Samuele Ceccarelli, Lorenzo Patta, Roberto Rigali, Filippo Tortu, un nominativo aggiuntivo da selezionare.

4×400 mista: Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Lorenzo Benati, Brayan Lopez

Riserve: Michele Bertoldo, Sebastiano Parolini

DONNE

100 metri/4×100: Zaynab Dosso

200 metri/4×100: Dalia Kaddari

400 metri/4×400 mista: Anna Polinari

800 metri: Eloisa Coiro

1500 metri: Marta Zenoni

5000 metri: Nadia Battocletti

3000 siepi: Gaia Colli

100 ostacoli: Giada Carmassi

400 ostacoli: Ayomide Folorunso

Salto in alto: Idea Pieroni

Salto con l’asta: Elisa Molinarolo

Salto in lungo: Larissa Iapichino

Salto triplo: Erika Saraceni

Getto del peso: Sara Verteramo

Lancio del disco: Daisy Osakue

Lancio del martello: Sara Fantini

Tiro del giavellotto: Paola Padovan

4×100: Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Gaya Bertello, Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Alessia Pavese

4×400 mista: Anna Polinari, Alessandra Bonora, Alice Mangione, Virginia Troiani

Riserva: Laura Pellicoro