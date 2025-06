Atletica, l’Italia apre gli Europei a squadre con una buona Elisa Molinarolo: quarto posto e tanti punti

L’Italia ha aperto gli Europei a squadre con il quarto posto di Elisa Molinarolo nella gara di salto con l’asta, andata in scena nella splendida cornice del Palazzo Reale a Madrid. La veneta, chiamata a sostituire l’infortunata Roberta Bruni, ha risposto presente offrendo le garanzie che si richiedono nella ex Coppa Europa: solidità, agonismo e combattività per cercare di portare a casa il maggior numero di punti possibili.

Lo stato di forma della nostra portacolori, sesta alle Olimpiadi di Parigi 2024, non è dei migliori ma ha saputo svolgere brillantemente il proprio compito e si è accomodata ai piedi del podio: 4.15, 4.30, 4.45 al primo tentativo e poi i tre errori a 4.55, misura tutt’altro che invalicabile per l’azzurra (ha un personale di 4.70 siglato la scorsa estate ai Giochi nella capitale francese), che però deve ancora ritrovare il gesto tecnico dei momenti migliori.

Elisa Molinarolo ha portato a casa 13 punti, che hanno un peso specifico rilevante per le ambizioni dell’Italia, chiamata a difendere il trofeo conquistato due anni fa a Chorzow. Meglio della 31enne, in questa stagione capace di 4.60 al coperto (settima ai Mondiali Indoor) e 4.46 all’aperto a Rovereto, hanno fatto soltanto la ceca Amalie Svabikova (4.65 alla seconda, 16 punti), l’ucraina Maryna Kylypko (4.65 alla seconda dopo due nulli a 4.55, 15 punti) e la svizzera Angelica Moser (4.55 alla seconda, 14 punti).

Battute rivali insidiose come la britannica Gemma Tutton, quinta, 12 punti) e la francese Marie-Julie Bonnin, iridata indoor che chiude undicesima (4.30 alla terza). Distanziate le portacolori di Nazioni con cui si battaglierà per la conquista del trofeo come la spagnola Monica Clemente (decima, 7 punti), la polacca Zofia Gaborska (undicesima, 4,5 punti) e la tedesca Friedelinde Petershofen (quindicesima, due punti).

Tra poco toccherà al salto con l’asta maschile: toccherà a Matteo Oliveri, che partirà dal 5.71 di qualche settimane a Lucca in una gara con big come il greco Emmanouil Karalis, il polacco Piotr Lisek, il francese Thibaut Collet e l’olandese Menno Vloon.