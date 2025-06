Atletica, le stelle dell’Italia agli Europei a squadre: poker d’assi con Battocletti, Furlani, Iapichino e Fabbri

Cominciano ufficialmente oggi pomeriggio allo stadio Vallehermoso di Madrid i Campionati Europei a squadre 2025 di atletica, in programma fino a domenica 29 giugno. L’Italia proverà a bissare lo storico titolo ottenuto due anni fa in Polonia (il primo di sempre per gli azzurri, anche considerando il vecchio format della Coppa Europa), anche se alcune defezioni pesanti rendono l’obiettivo molto più complicato da conseguire.

In ogni caso la spedizione tricolore può contare su diverse stelle internazionali che hanno tutte le carte in regola per fare bottino pieno nelle rispettive specialità. Nella capitale spagnola sarà impegnata la regina del mezzofondo continentale Nadia Battocletti, argento olimpico a Parigi 2024 nei 10.000 metri, che si cimenterà sulla distanza dei 5000 poche settimane dopo aver migliorato il suo record italiano al Golden Gala in 14:23.15.

Ambizioni importanti ma concorrenza stellare per Mattia Furlani, bronzo olimpico a Parigi e campione mondiale indoor in carica di salto in lungo, che dovrà vedersela a Madrid con due avversari di alto profilo come il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou ed il multiplista svizzero Simon Ehammer. Sempre nel lungo, ma al femminile, la campionessa europea al coperto Larissa Iapichino proverà a tornare sopra i 7 metri dopo il sensazionale 7.06 di Palermo per battere la formidabile tedesca Malaika Mihambo.

Leonardo Fabbri è il favorito d’obbligo nel getto del peso, da campione d’Europa in carica e detentore del primato mondiale stagionale con i 22.31 metri di Lucca. Italia che si affida anche ad altri ori individuali di Roma 2024 come Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, Sara Fantini nel lancio del martello e Yeman Crippa (qui impiegato nei 5000), oltre alla campionessa europea dei 60 indoor Zaynab Dosso.