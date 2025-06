Atletica, le gare dove l’Italia dovrà limitare i danni agli Europei a squadre: si rischia in alcuni concorsi

L’Italia andrà a caccia del secondo trionfo consecutivo agli Europei a squadre di atletica, che andranno in scena a Madrid (Spagna) dal 26 al 29 agosto. Gli azzurri hanno vinto la ex Coppa Europa un paio di anni fa a Chorzow (Polonia) e proveranno a confermarsi nella capitale iberica, dall’altra di una formazione che può contare su diverse punti di lusso come Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri.

Al netto di assenze pesanti come quelle di Andy Diaz e Marcell Jacobs, il Bel Paese dovrà fare i conti con alcuni punti deboli. Ci sono infatti delle specialità in cui gli azzurri saranno chiamati a difendersi: puntare alle posizioni di vertice è impossibile e bisognerà cercare di evitare le retrovie, provando a portare a casa il maggior numero di punti possibili per il bene della squadra. Il tutto nel pieno rispetto del diktat che accompagna da sempre la Coppa Europa: ogni punto conta.

Sono davvero molto a rischio il getto del peso femminile (Sara Verteramo), il tiro del giavellotto femminile (Paola Padovan), i 3000 siepi femminili (Gaia Colli), il lancio del disco maschile (Enrico Saccomano) e il lancio del martello maschile (Giorgio Olivieri). Roberto Orlando ha dato garanzie nel tiro del giavellotto, attenzione al giovane Matteo Oliveri nel salto con l’asta, Simone Biasutti sarà chiamato a sostituire Andy Diaz nel salto triplo, da prendere con le pinze gli 800 metri con Francesco Pernici e c’è un punto interrogativo su Alessandro Sibilio (se non recupererà gareggerà Michele Bertoldo sui 400 ostacoli e sarà un anello debole).