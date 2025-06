Atletica, le avversarie dell’Italia sulla strada del bis agli Europei a squadre 2025 (ex Coppa Europa)

L’Italia si presenterà a Madrid per andare a caccia del secondo trionfo consecutivo agli Europei a squadre di atletica, in programma dal 26 al 29 giugno nella capitale spagnola. A due anni dal trionfo di Chorzow (Polonia), la nostra Nazionale rimetterà in palio la ex Coppa Europa e proverà a confermarsi sul trono dall’alto di una formazione decisamente solida, dotata di tantissime punte di rilievo e con pochi punti deboli.

La compagine del DT Antonio La Torre aveva esultato a Chorzow con 24 punti di vantaggio sulla Polonia e addirittura 39 sulla Germania, mentre la Spagna era finita a -74,5 e la Gran Bretagna a -85,5. La Polonia può fare affidamento su Jakub Szymanski, Piotr Lisek, Konrad Buchowieski, Pawel Fajdek, Ewa Swoboda, Anita Wlodarczyk.

La Gran Bretagna sarà priva di diversi big, la Germania sarà particolarmente solida con Malaika Mihambo come punta. La Spagna gareggerà in casa e potrebbe ambire a un risultato degno di nota con big del calibro di Mohamed Attaoui, Adrian Ben, Enrique Llopis, Fatima Diame, Ana Peleteiro.