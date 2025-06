Atletica, Larissa Iapichino sfida Mihambo e Davis-Woodhall. Otto azzurri in Diamond League a Stoccolma

Saranno otto gli italiani impegnati a Stoccolma tra sabato 14 e domenica 15 giugno nella settima tappa della Diamond League 2025. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica si trasferirà in Svezia pochi giorni dopo il precedente appuntamento di Oslo (Bislett Games), con tanti atleti che ne approfitteranno per gareggiare in entrambi i prestigiosi meeting scandinavi.

Nella capitale svedese il gruppo azzurro verrà guidato dalla campionessa europea indoor in carica di salto in lungo Larissa Iapichino, reduce dal primo balzo della carriera sopra i 7 metri (con il 7.06 di Palermo) e pronta a sfidare in un contesto di altissimo livello internazionale due stelle della specialità come la tedesca Malaika Mihambo e la statunitense Tara Davis-Woodhall.

Nuovo test dopo Oslo nei 100 per l’argento mondiale e oro europeo dei 60 metri Zaynab Dosso, che ritroverà anche a Stoccolma la campionessa olimpica in carica Julien Alfred. Doppio impegno ravvicinato in vista anche per Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e per Federico Riva, che sarà in gara nei 1500 metri (specialità non valevole per la Diamond League in questa tappa) dopo essersi cimentato sulla distanza del miglio in Norvegia.

Presenti per l’Italia anche le astiste Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, nell’unica gara che si terrà nella giornata di sabato, oltre a Marta Zenoni nei 3000 metri e ad Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli. Grande curiosità per rivedere in azione il primatista nazionale del giro di pista con barriere dopo l’incoraggiante 48.44 di Savona, nel tentativo di mettersi definitivamente alle spalle i tanti problemi fisici.