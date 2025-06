Atletica, Larissa Iapichino e altri 9 azzurri a Stoccolma in Diamond League. Attesa per Duplantis e Warholm

La Diamond League 2025 si trasferisce nel giro di pochi giorni da Oslo a Stoccolma per il settimo appuntamento della stagione. Nel weekend, tra oggi e domenica 15 giugno, si terrà dunque la seconda tappa consecutiva in Scandinavia con il prologo odierno riservato al salto con l’asta femminile e l’evento clou in programma domani.

L’Italia verrà rappresentata nel meeting svedese da dieci atleti, ma saranno presenti tanti campioni di alto livello internazionale tra cui l’idolo locale Armand Duplantis (a caccia di un nuovo record del mondo nell’asta), l’ucraina Yaroslava Mahuchikh (primatista mondiale di salto in alto) ed un terzetto pronto a dare spettacolo nei 400 ostacoli, con il norvegese Karsten Warholm che se la vedrà ancora con lo statunitense Rai Benjamin ed il brasiliano Alison Dos Santos (forfait di Alessandro Sibilio causa influenza).

Grande attesa in chiave azzurra per Larissa Iapichino, reduce da uno strepitoso debutto stagionale all’aperto in cui ha superato per la prima volta la fatidica soglia dei 7 metri (7.06 a Palermo). La campionessa europea indoor in carica si dovrà confrontare con le altre big globali della specialità, tra cui la leader mondiale del 2025 Malaika Mihambo (con 7.07 indoor) e l’americana oro olimpico a Parigi 2024 Tara Davis.

Doppio impegno ravvicinato dopo Oslo per Zaynab Dosso, chiamata ad un progresso rispetto all’11.26 dei Bislett Games, ma anche per Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e per Federico Riva nei 1500 dopo aver strappato a Genny Di Napoli il record italiano del miglio. Presenti le astiste Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo (impegnate oggi), Eloisa Coiro negli 800, Ala Zoghlami nei 3000 siepi, Marta Zenoni nei 3000 e Giada Carmassi nei 100 ostacoli.