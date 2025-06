Atletica, Kelly Doualla e Anna Polinari illuminano il day-1 dei Campionati Italiani di Società

Va in archivio con due lampi e qualche altro spunto interessante per l’atletica italiana la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Società 2025. La Finale Oro, in programma questo weekend a Brescia, vede per il momento al comando della classifica generale provvisoria l’Athletic Club 96 Alperia in campo maschile e l’Atletica Brescia 1950 al femminile. Domani verranno assegnati gli Scudetti.

La copertina del day-1 è tutta per Kelly Doualla, che migliora di 15 centesimi il suo personale ufficiale correndo in 11.37 (vento +1.6 m/s) e firmando in un colpo solo il nuovo record italiano U18 e U20. La quindicenne lombarda, seconda oggi al traguardo dietro alla britannica argento olimpico in staffetta Amy Hunt (11.23), si inserisce inoltre al nono posto nella graduatoria europea U18 di sempre. Da segnalare anche il personale di Gaya Bertello, terza in 11.43.

Prestazione di spessore anche nei 400 metri per Anna Polinari, che prosegue il suo ottimo percorso di crescita in questa stagione tirando giù quasi tre decimi al recente 51.43 di Rovereto con un brillante 51.14 che le vale la terza piazza nelle liste italiane all-time sul giro di pista dietro a Libania Grenot (50.30) e Alice Mangione (51.07). Buone risposte in ottica 4×400 azzurra a Brescia anche con il 51.77 di Virginia Troiani ed il 52.25 di Alessandra Bonora.

Nuovo record personale nel salto in alto anche per Asia Tavernini, che migliora di due centimetri l’1.90 realizzato nel 2024 e supera la misura di 1.92 metri addirittura al primo tentativo per poi dare l’assalto senza successo a 1.95. Molto bene anche la primatista nazionale U20 di salto triplo Erika Saraceni, che vince trovando un ottimo terzo salto da 13.92 metri (+1.2). Da registrare inoltre un nuovo sub-13″ per Elena Carraro, che si è imposta nei 100 ostacoli con 12.96 (+0.7) davanti a Elisa Di Lazzaro (13.14) e Alice Muraro (13.29).