Atletica, i primi passi dell’Italia agli Europei a squadre: Oliveri debutta, Molinarolo solida. Avversari e regole speciali

Gli Europei a squadre si apriranno con un prologo dedicato esclusivamente alle due gare di salto con l’asta: l’appuntamento è per giovedì 26 giugno (a partire dalle ore 16.00 italiane con le donne, gli uomini alle ore 18.20) presso il Palazzo Reale di Madrid, le sedici Nazionali in gioco schiereranno un atleta a testa in ciascuna prova e si assegneranno i primi punti (16 ai vincitori, 15 ai secondi classificati, 14 ai terzi e via dicendo). L’apertura non sarà delle più semplici per l’Italia, che si presenterà nella capitale spagnola per difendere la ex Coppa Europa, alzata al cielo due anni fa in quel di Chorzow.

Elisa Molinarolo sarà chiamata a sostituire l’infortunata Roberta Bruni: l’azzurra non ha incominciato brillantemente la stagione (4.46 outdoor, ma 4.60 al coperto), ma il suo agonismo e la voglia di riemergere lasciano ben sperare. La sesta classificata alle Olimpiadi di Parigi 2024 se la dovrà vedere con una concorrenza di altissimo livello: la francese Marie-Julie Bonnin (Campionessa del Mondo indoor), la svizzera Angelica Moser (Campionessa d’Europa all’aperto e in sala), la ceca Amalie Svabikova.

Matteo Oliveri farà invece il proprio debutto con la Nazionale assoluta, forte del personale di 5.71 ottenuto recentemente a Lucca, con cui ha migliorato il 5.70 indoor di Ancona. Compito non semplice per il ligure in una gara caratterizzata dalla presenza del greco Emmanouil Karalis (ormai il secondo al mondo alle spalle di Armand Duplantis), oltre che di altri elementi di lusso come il francese Thibaut Collet, il polacco Piotr Lisek e l’olandese Menno Vloon.

Nel frattempo sono state definite le progressioni di gara. Per le donne: 4.15, 4.30, 4.45, 4.55, 4.65, 4.70, 4.75, 4.80. Per gli uomini: 5.30, 5.45, 5.60, 5.70, 5.80, 5.85, 5.90, 5.95. Attenzione al regolamento speciale: fermo restando la norma dei tre errori consecutivi, la gara terminerà per l’atleta che commette un numero complessivo di quattro errori. Ad esempio un atleta che supera 5.45 alla terza prova e poi commette due errori a 5.60 sarà automaticamente eliminato.