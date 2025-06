Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei a squadre: big azzurri all’assalto per difendere il trofeo

Antonio La Torre ha diramato le convocazioni per gli Europei a squadre, che andranno in scena a Madrid dal 26 al 29 giugno. Il DT della Nazionale Italiana di atletica leggera ha definito la formazione che si cimenterà nell’ex Coppa Europa, con il chiaro obiettivo di difendere il trofeo conquistato due anni fa a Chorzow per la prima volta nella storia. Il Bel Paese si presenterà con i favori del pronostico nella capitale spagnola, dall’alto di una rosa decisamente compatta e con la presenza di innumerevoli stelle.

Hanno risposto all’appello praticamente tutti i big del movimento tricolore: Nadia Battocletti (argento olimpico dei 10.000 metri, impegnata sulla mezza distanza), Mattia Furlani (bronzo a cinque cerchi nel salto in lungo e Campione del Mondo Indoor), Andy Diaz (bronzo nel salto triplo a Parigi 2024 e oro iridato in sala, ma la sua effettiva presenza sarà soggetta a una verifica sulle condizioni fisiche), Larissa Iapichino (Campionessa d’Europa in sala nel salto in lungo e fresca di volo oltre i sette metri), Leonardo Fabbri (argento mondiale nel getto del peso), Lorenzo Simonelli (Campione d’Europa dei 110 ostacoli).

Proseguiamo con la lista delle stelle: Zaynab Dosso (oro europeo e argento mondiale sui 60 metri, nonché primatista italiana dei 100 metri), Yeman Crippa (5000 metri), Sara Fantini (lancio del martello), Giada Carmassi (fresca di record italiano dei 100 ostacoli), Alessandro Sibilio (pilastro del giro di pista con barriere). Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu sono Campioni Olimpici della 4×100 a Tokyo 2020 e si cimenteranno in staffetta, dove invece non ci sarà Marcell Jacobs, che ha dato forfait: il suo posto sui 100 sarà da riassegnare, sul mezzo giro di pista vedremo Fausto Desalu.

In rosa anche la giovane promessa Matteo Sioli (2.26 nel weekend, bronzo europei al coperto nel salto con l’asta), da annotare i debutti in azzurro di Erika Saraceni (enorme promessa del salto triplo), Matteo Oliveri (asta) e la mezzofondista Laura Pellicoro. Federico Riva sarà una certezza sui 1500 metri, a Dalia Kaddari sono stati affidati i 200 metri, Eloisa Coiro (800 metri) e Marta Zenoni (1500 metri) vantano una certa esperienza al pari di Ayomide Folorunso (400 ostacoli) e Roberta Bruni (asta).

Due anni fa fu Gianmarco Tamberi ad alzare al cielo il trofeo da capitano, questa volta il Campione Olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 non sarà della partita. Attenzione ad alcuni possibili buchi come il giavellotto, il peso e i 3000 siepi tra le donne, il martello e il disco al maschile. Ricordiamo che non ci saranno le 4×400 di genere, ma si disputerà soltanto la mista. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per gli Europei a squadre di atletica.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI A SQUADRE 2025

UOMINI

100 metri: titolare da designare dopo la rinuncia di Marcell Jacobs.

200 metri/4×100: Fausto Desalu

400 metri/4×400 mista: Edoardo Scotti

800 metri: Francesco Pernici

1500 metri: Federico Riva

5000 metri: Yeman Crippa

3000 siepi: Ala Zoghlami

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli

400 ostacoli: Alessandro Sibilio

Salto in alto: Matteo Sioli

Salto con l’asta: Matteo Oliveri

Salto in lungo: Mattia Furlani

Salto triplo: Andy Diaz

Getto del peso: Leonardo Fabbri

Lancio del disco: Enrico Saccomano

Lancio del martello: Giorgio Olivieri

Tiro del giavellotto: Roberto Orlando

4×100: Fausto Desalu, Samuele Ceccarelli, Lorenzo Patta, Roberto Rigali, Filippo Tortu

4×400 mista: Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Lorenzo Benati, Brayan Lopez

Riserve: Simone Biasutti, Sebastiano Parolini

DONNE

100 metri/4×100: Zaynab Dosso

200 metri/4×100: Dalia Kaddari

400 metri/4×400 mista: Anna Polinari

800 metri: Eloisa Coiro

1500 metri: Marta Zenoni

5000 metri: Nadia Battocletti

3000 siepi: Gaia Colli

100 ostacoli: Giada Carmassi

400 ostacoli: Ayomide Folorunso

Salto in alto: Idea Pieroni

Salto con l’asta: Roberta Bruni

Salto in lungo: Larissa Iapichino

Salto triplo: Erika Saraceni

Getto del peso: Sara Verteramo

Lancio del disco: Daisy Osakue

Lancio del martello: Sara Fantini

Tiro del giavellotto: Paola Padovan

4×100: Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Gaya Bertello, Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Alessia Pavese

4×400 mista: Anna Polinari, Alessandra Bonora, Alice Mangione, Virginia Troiani

Riserva: Laura Pellicoro