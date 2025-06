Atletica, gli italiani di punta ai Campionati Societari: Fabbri, Doualla, Sottile, Valensin per lo scudetto

Nel weekend del 14-15 giugno si disputeranno i Campionati di Società Assoluti per quanto riguarda l’atletica: al centro sportivo Sanpolino-Gabre Gabric di Brescia si assegneranno gli scudetti per i club, le varie squadre potranno schierare un atleta per ogni specialità potendo contare anche su prestiti giornalieri e su chi è approdato nei vari gruppi militari.

Sul fronte femminile l’Atletica Brescia 1950 andrà a caccia del settimo tricolore consecutivo, mentre tra gli uomini l’Athletic Club 96 Alperia di Bolzano si è imposto nella passata stagione. Risultano iscritti alcuni big del movimento tricolore, a cominciare da Leonardo Fabbri (Atl. Firenze Marathon/Aeronautica) che tornerà in pedana dopo aver firmato la miglior prestazione mondiale stagionale di getto del peso (22.31 metri a Lucca). Il toscano affronterà Zane Weir (Enterprise Sport&Service/Fiamme Gialle) e Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia).

Da seguire anche il salto in alto maschile con Stefano Sottile (Atl. Virtus Lucca/Fiamme Azzurre), quarto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e rientrato dopo un inverno difficile: incrocerà Matteo Sioli (prestito Studentesca Milardi Rieti/Euroatletica 2002, bronzo agli ultimi Europei Indoor). Da non perdere i fenomeni del futuro: le velociste Kelly Doualla (Cus Pro Patria Milano) ed Elisa Valensin (Cus Pro Patria Milano/Fiamme Oro) e la triplista Erika Saraceni (Bracco Atletica, recentemente volata a 14.01 metri a Savona).

Altri nomi interessanti: Alice Mangione e Anna Polinari sui 400 metri, Francesco Fortunato, Andrea Cosi, Valentina Trapletti e Alexandrina Mihai nella marcia, Francesco Pernici, Elia Di Lazzaro, Alice Muraro tra gli ostacoli. Un occhio anche alla finale argento a Foligno, visto che ci saranno Massimo Stano (5000 metri di marcia), Daisy Osakue (lancio del disco), Manuel Lando e Idea Pieroni (salto in alto).