Atletica, Fabbri regala la world lead al Meeting di Lucca. Andersen lontanissima, squilli di Lafond e Patterson

Il Meeting di Lucca ha regalato la miglior prestazione mondiale stagionale di getto del peso firmata da un superlativo Leonardo Fabbri, che dopo un avvio di stagione all’aperto un po’ sottotono è riuscito a piazzare la grande bordata nella sua Regione: 22.31 metri al quinto tentativo, primo uomo oltre la barriera dei 22 in questa annata agonistica e chiaro messaggio rivolto all’intera concorrenza. Il vice campione del mondo ha preceduto lo statunitense Adrian Piperi (21.96) e Zane Weir, terzo con 21.49 dopo essere salito sul secondo gradino del podio al Golden Gala.

La statunitense Brooke Andersen ha impreziosito l’evento con una superlativa bordata nel lancio del martello: 79.24 metri, la 21ma misura della storia per la terza donna più forte di sempre nella specialità. Sara Fantini ha concluso in terza posizione: la Campionessa d’Europa si è fermata a 70.99 alle spalle dell’altra statunitense Rachel Richeson (71.51). Rachele Mori ha chiuso al sesto posto con 67.87.

Thea Lafond ha dettato legge nel salto triplo: la Campionessa Olimpica di Parigi ha prevalso con 14.45 metri (1,4 m/s di vento contrario), regolando la bulgara Gabriela Petrova (14.35) e la belga Ilona Masson (13.77). Buon 7.70 per il classe 2005 Francesco Inzoli nel salto in lungo: terzo posto alle spalle del peruviano José Mandros (7.79) e del francese Mathis Vaitulukina (7.71). Il camerunense Emmanuel Eseme ha tuonato sui 100 metri con un brillante 10.05 (1,9 m/s di vento a favore). L’australiana Eleanor Patterson, bronzo olimpico di salto in alto, si è imposta con 1.95 davanti a Idea Pieroni (1.92) e Asia Tavernini (1.92).

Roberto Orlando si è imposto nel tiro del giavellotto con 73.02 davanti a Simone Comini (71.86) e a Michele Fini (69.67). Il bulgaro Tihomir Ivanov ha avuto la meglio nel salto in alto (2.18), mentre Matteo Oliveri ha prevalso nel salto con l’asta con il brillante personale di 5.71 metri davanti allo statunitense Carson Waters (5.36) e a Simone Bertelli (5.36), diventando così il quarto italiano di sempre.

L’egiziana Bassant Hemida ha fatto suoi i 400 metri (51.29), la brasiliana Ketiley Batista ha primeggiato sui 100 ostacoli (13.14), la keniana Diana Chepkemoi ha fatto suoi i 3000 siepi (9:41.77), il keniano Phanuel Koech ha firmato il record del meeting sui 1500 metri (3:32.26), i 400 metri maschili portano la firma del botswano Victor Ntweng (45.71), il cubano Roger Iribarbe ha vinto i 110 ostacoli (13.49), la giamaicana Christania Williams ha prevalso sui 100 metri in 11.42.