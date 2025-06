Atletica, Elisa Palmero sorprende nei 10000 metri a Birmingham: grande tempo dell’azzurra

L’atletica italiana è in fermento. Il movimento tricolore ogni settimana mostra chiari segnali di vitalità e non sono solo le punte a far vedere risultati di un certo rilievo. Alle spalle degli atleti affermati, spingono da dietro altri rappresentanti che vogliono ritagliarsi un ruolo di primo piano. È il caso di Elisa Palmero.

La piemontese dell’Esercito, infatti, è stata impegnata nei 10000 metri dei campionati britannici a Birmingham e ha letteralmente polverizzato il proprio personale. L’azzurra è passata dal limite di 31:38.45 a 31:18.03. Un passo avanti enorme, rappresentato dai 20″ di differenza tra i due riscontri cronometrici citati. Una trasferta nel Regno Unito fruttuosa per Palmero, che con questo tempo è diventata la terza italiana di sempre sulla distanza.

A precederla in questa graduatoria ci sono solo la primatista Nadia Battocletti (30:43.55, argento olimpico ai Giochi di Parigi 2024) e la mai dimenticata Maura Viceconte (31:05.57 nel 2000). Un risultato da parte di Elisa che segue in continuità quanto di buono aveva fatto vedere in altre competizioni.

Vengono in mente le affermazioni nel cross ad Antalya e sui 10 km a Lovanio. Da considerare anche i miglioramenti fatti su strada, diventando col tempo di 1h09:02 a Reggio Emilia la quinta azzurra alltime. Una vittoria in terra britannica resa ancor più prestigiosa dalle atlete battute, ovvero Megan Keith (31:19.88), bronzo europeo sulla distanza, e Calli Hauger-Thackery (31:24.21), terza nella mezza maratona a Roma 2024. Da segnalare il quinto posto di Federica Del Buono col tempo di 31:56.53.