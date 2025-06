Atletica, Elena Vallortigara torna in gara dopo l’infortunio. Ripartenza da Arco e Romero sfreccia

Elena Vallortigara è tornata in gara a un anno di distanza dal grave infortunio al tendine d’Achille e la successiva operazione che l’ha tenuta lontana dalle pedane per una stagione intera. La saltatrice in alto, medaglia di bronzo ai Mondiali di Eugene 2022, si è esibita sulla pedana di Arco (in provincia di Trento), superando 1.80 metri e chiudendo al secondo posto alle spalle di Asia Tavernini (1.83, poi ha fallito gli assalti a 1.91).

Nello stesso contesto va annotata l’ottima prestazione di Arnaldo Romero sui 100 metri: il cubano di stanza in Italia (non è da escludere che possa acquisire la cittadinanza) ha corso un interessante 10.12 con 1,0 m/s di vento a favore, precedendo Lorenzo Ianes (10.40) dopo essersi espresso in 10.35 in batteria con 0,7 m/s di brezza in faccia.

Altri risultati del Queenatletica Arco Games: Manuel Lando ha vinto il salto in alto (2.16 alla terza e tre errori a 2.22), Giorgia Bellinazzi si è imposta sui 100 metri (11.57, +0,9 m/s), Matteo Raimondi ha prevalso sui 400 metri (46.77), Federica Pansini ha dettato legge sul doppio giro di pista (2:02.52).