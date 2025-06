Atletica, Duplantis e Bol le stelle del Meeting di Ostrava. Fabbri e Weir guidano il gruppo azzurro

Saranno otto gli italiani impegnati nella 64ma edizione del Golden Spike di Ostrava, nona tappa Gold stagionale del Continental Tour 2025 di atletica. La località ceca si appresta ad ospitare dunque l’ultimo meeting internazionale di alto livello prima degli imminenti Europei a squadre di Madrid, in programma da giovedì 26 a domenica 29 giugno.

Italia che si affida soprattutto a Leonardo Fabbri (primatista mondiale del 2025 con i 22.31 metri di Lucca) e Zane Weir, entrambi candidati alla vittoria nel getto del peso trovando come avversari principali gli americani Jordan Geist e Josh Awotunde oltre al padrone di casa Tomas Stanek, il polacco Konrad Bukowiecki e lo svedese Wictor Petersson.

Presenti per i colori azzurri anche Manuel Lando, Marco Fassinotti e Stefano Sottile nel salto in alto, Elena Carraro nei 100 ostacoli e gli ottocentisti Catalin Tecuceanu e Giovanni Lazzaro. Allargando il campo alle altre gare, il Golden Spike sarà arricchito dalla partecipazione di alcune stelle globali che daranno sicuramente spettacolo fornendo delle prestazioni degne di nota.

Fari puntati in particolare sullo svedese Armand Duplantis, che tornerà in azione nove giorni dopo aver migliorato ulteriormente il suo record del mondo di salto con l’asta con il 6.28 di Stoccolma. Grande curiosità anche per vedere all’opera la fuoriclasse olandese Femke Bol nei 400 metri (in questo caso senza barriere), il campione olimpico dei 110 ostacoli Grant Holloway ed il baby fenomeno australiano Gout Gout (alla sua prima gara europea in carriera) nei 200.