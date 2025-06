Atletica, Doualla e Succo le stelle più luminose al via dei Campionati Italiani Allievi di Rieti

Kelly Doualla, Alessia Succo e Margherita Castellani sono alcuni dei nomi più attesi in vista dei Campionati Italiani Allievi 2025, in programma allo stadio Guidobaldi di Rieti da sabato 28 a domenica 29 giugno. La rassegna tricolore U18 si preannuncia estremamente interessante e potenzialmente spettacolare, grazie ai migliori esponenti di una generazione (anni 2008-2009) molto promettente per il futuro dell’atletica italiana.

Fari puntati in primis sulla quindicenne Doualla, nuova stella emergente della velocità azzurra capace di correre in stagione un impressionante 7.19 nei 60 indoor ed il recente 11.37 nei 100 metri ai Societari di Brescia che le è valso addirittura il primato nazionale U20. In evidenza anche la sedicenne torinese Succo, esplosa negli ultimi mesi firmando la migliore prestazione mondiale U18 dei 60hs e aggiornando i record italiani giovanili dei 100hs.

Presenti a Rieti anche due medagliati individuali degli Europei U18 di Banska Bystrica 2024 come Castellani, argento nei 200, e Nicolò Vidal, bronzo nella marcia. Umed Caraccio proverà a confermarsi dopo aver stabilito da poco la miglior prestazione italiana U18 degli 800 metri, ma proveranno a mettersi in mostra anche altre giovani promesse tra cui Edwin Fermin Galvan, secondo sprinter azzurro più veloce di sempre in questa categoria nei 100 metri dietro solamente a Filippo Tortu.