Atletica, Desalu vince anche a Dresda sui 200 avvicinando il personale. Simonelli non brilla a Philadelphia

Fausto Desalu si conferma competitivo in questo avvio di stagione e ottiene la seconda vittoria consecutiva all’estero nei 200 metri, dopo aver fatto parte alle World Relays in Cina del quartetto azzurro che ha raggiunto la qualificazione per i Mondiali di Tokyo nella 4×100. Il 31enne di Casalmaggiore si è imposto quest’oggi a Dresda con un buon 20.21 (vento -0.9 m/s), a una settimana dal successo di domenica scorsa a Bruxelles con 20.27 (-1.4 m/s in quel caso).

Il Campione Olimpico della staffetta veloce a Tokyo 2021 ha dominato la gara odierna valevole per il meeting Silver del Continental Tour, rifilando mezzo secondo al tedesco Joshua Hartmann che ha chiuso in piazza d’onore dopo le qualifiche per falsa partenza al ceco Ondrej Macik e allo spagnolo Juan Carlos Castillo. “Mi sentivo anche meglio della settimana scorsa e sicuramente le due false mi hanno un po’ destabilizzato, ma sto imparando a rimanere lucido. Una bella gara, siamo sulla buona strada“, il commento di Desalu al sito federale.

Si tratta della terza miglior prestazione in carriera sul mezzo giro di pista per il velocista italiano, a soli 13 centesimi dal personale stabilito nel 2024 con 20.08. Da segnalare sempre in chiave azzurra le prove deludenti degli ostacolisti azzurri impegnati nella Grand Slam Track a Philadelphia, con Lorenzo Simonelli quinto nei 110hs in 13.55 (+0.7) e Ayomide Folorunso settima nei 400hs con un poco indicativo 57.90 dopo aver colpito la quinta barriera.