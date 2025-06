Atletica, Catalin Tecuceanu non brilla ad Hengelo sugli 800. Bel crono di Femke Bol

Cala il sipario sugli FBK Games 2025, meeting di atletica leggera andato in scena ad Hengelo, nei Paesi Bassi: un solo italiano in gara, Catalin Tecuceanu, che si classifica nono sugli 800 metri in 1’46″60, nella prova vinta dall’irlandese Mark English con il record nazionale in 1’43″92. Piazza d’onore per il francese Yanis Meziane, che beffa al fotofinish l’australiano Peyton Craig, terzo, con entrambi gli atleti accreditati dello stesso tempo al centesimo in 1’44″32.

Record del meeting nei 400 ostacoli femminili per la padrona di casa neerlandese Femke Bol, dominatrice assoluta in 52″51, mentre nel lancio del peso femminile la statunitense Chase Jackson sfiora la miglior prestazione mondiale stagionale con la misura di 20.62. Vince l’atleta di casa, la neerlandese Nadine Visser, anche sui 100 ostacoli femminili, in cui si impone con il tempo di 12″59, mentre nei 110 ostacoli maschili lo statunitense Cordell Tinch primeggia a mani basse in 13″10.

Domina anche l’ugandese Peruth Chemutai, che nei 3000 siepi femminili sfiora il record del meeting con il tempo di 9’07″79, mentre sui 400 metri maschili arriva la vittoria con record nazionale under 23 per il neerlandese Jonas Phijffers con il crono di 44″93. Nel salto in lungo maschile l’unico ad andare oltre gli 8 metri è il lusitano Gerson Baldé, che vince con 8.07, mentre nel salto in alto femminile si impone comodamente l’australiana Nicola Olyslagers, alla quale sarebbe bastato 1.93 per il successo, ma l’oceanica salta anche 1.97 alla seconda prova.

La misura di 5.82, valicata alla terza ed ultima prova, consegna la vittoria nel salto con l’asta maschile allo statunitense Christopher Nilsen, mentre nel lancio del disco maschile nessuno va oltre i 70 metri e ad imporsi è lo sloveno Kristjan Ceh con 69.21. I 200 metri femminili vengono vinti dalla statunitense Anavia Battle in 22″75, unica a scendere sotto i 23″, mentre i 100 metri maschili vanno al padrone di casa neerlandese Elvis Afrifa in 10″25, infine negli 800 metri femminili si impone la transalpina Anais Bourgoin con il crono di 1’59″53.