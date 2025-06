Atletica, cast stellare a Oslo in Diamond League. Dosso debutta sui 100, c’è Duplantis

Domani, giovedì 12 giugno, si terrà a Oslo la sesta tappa della Diamond League 2025. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica fa tappa nella capitale norvegese in occasione dei Bislett Games per il primo atto di un doppio appuntamento ravvicinato in Scandinavia, che vivrà il suo secondo capitolo domenica 15 giugno a Stoccolma.

L’Italia verrà rappresentata da quattro atleti, ma in generale il cast del meeting presenta tanti campioni di alto livello internazionale. Riflettori puntati in chiave azzurra sul debutto stagionale all’aperto di Zaynab Dosso, oro europeo e argento mondiale in carica nei 60 metri, pronta ad affrontare la sua prima gara dell’anno nei 100 metri dopo un problema al piede accusato nella fase finale della stagione indoor.

La primatista nazionale (con l’11.01 realizzato un anno fa a Roma), alla ricerca del primo sub-11″ in carriera, dovrà vedersela con alcune delle sprinter più forti del Pianeta tra cui la campionessa olimpica di Parigi 2024 Julien Alfred (Saint Lucia), le britanniche Dina Asher-Smith e Daryll Neita, la liberiana Maia McCoy e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith.

Al via anche Filippo Tortu nei 200, ma c’è grande curiosità per vedere in azione Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e Federico Riva nel miglio dopo le ottime prestazioni del Golden Gala. Allargando il campo alle altre specialità, spicca la presenza del fenomeno svedese Armand Duplantis (a caccia di un nuovo record del mondo) nel salto con l’asta e dei tre medagliati olimpici a Parigi dei 400hs Rai Benjamin, Karsten Warholm e Alison Dos Santos, che si daranno battaglia in questo caso nei 300 ostacoli.