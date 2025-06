Atletica, Brescia ed Enterprise vincono gli scudetti. Doualla, Fabbri e Sioli illuminano l’ultima giornata

A Brescia sono andati in scena i Campionati Italiani Societari (finale oro) e sono stati assegnati gli scudetti di atletica: tra le donne è arrivata la conferma dell’Atletica Brescia 1950 (settimo sigillo consecutivo), mentre tra gli uomini ha fatto festa la Enterprise Sport&Service di Ariano Irpino per la quarta volta nella sua storia (2016, 2017 e 2021 i precedenti). Le padrone di casa hanno dettato legge con 176 punti precedendo il Cus Pro Patria Milano (168) e l’Atletica Vicentina (147), mentre il sodalizio campano ha trionfato con 175,5 punti davanti ad Athletic Club 96 Alperia (156,5) e Atletica Firenze Marathon (144).

A impreziosire la seconda giornata di gare sono stati alcuni risultati tecnicamente di rilievo. Matteo Sioli ha saltato 2.26 metri al primo tentativo e poi ha dato l’assalto a 2.30, non riuscendo nell’impresa ma dimostrando ancora una volta di essere un prospetto di lusso ad appena 19 anni dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli Europei Indoor.

Kelly Doualla ha impressionato anche nel salto in lungo dopo aver strabiliato ieri sui 100 metri imponendosi in 11.37 (record italiano under 20): la 15enne lombarda è volata a 6.42 metri, diventando la quarta minorenne italiana di sempre (le graduatorie under 18 sono naturalmente dominate da Larissa Iapichino) e migliorando di quindici centimetri il proprio personale.

Leonardo Fabbri è tornato in pedana dopo aver gettato il peso oltre i 22 metri e aver siglato la miglior prestazione mondiale stagionale in quel di Lucca: il toscano non ha trovato la misura ad effetto, ma ha vinto con un solido 21.22 davanti a Zane Weir (21.08) e Nick Ponzio (20.28).